Dolar 3,63'ün Altına Geriledi

Dolar, TL karşısında 3,63 seviyesinin altına geriledi.



Güne 3,67'ye yakın başlayan dolar TL kademeli olarak düşüşünü sürdürerek 3,63 seviyesinin altına geriledi. TL'nin dolar karşısındaki düşüşünde olumlu yabancı raporların etkili olduğu kaydedildi. Dolar TL karşısında şu sıralarda 3,6290 seviyesinde. - İSTANBUL