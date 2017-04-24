Dolar, 3,60'ın Altına İndi
TL karşısında 3,60 seviyesinden işlem gören dolar, 3,58’e kadar geriledi.
TL karşısında 3,60 seviyesinden işlem gören dolar, 3,58'e kadar geriledi.
Güne TL karşısında 3,6020 seviyesinde başlayan dolar, aşağı yönlü harekete geçti. Parite, Fransa seçimleri ilk turunun sonuçlarının belli olmasının ardından 3,58'e geriledi. Kur, şu sıralarda 3,5922 seviyesinden işlem görüyor. - İSTANBUL
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