Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Dolar 3.55'e Çıktı
Ara
BİST 77.249 %0,72
DOLAR 3,5463 %0,70
EURO 3,6862 %0,10
PARİTE 1,0391 %-0,62
ALTIN 129,85 %0,68
FAİZ 10,54 %2,23
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Dolar 3.55'e Çıktı

Dolar endeksinde yaşanan sıçrama sonrasında dolar kuru 3.55 seviyesine kadar çıktı.

Dolar 3.55'e Çıktı

Dolar endeksinde yaşanan sıçrama sonrasında dolar kuru 3.55 seviyesine kadar çıktı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>