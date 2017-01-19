Dolandırılmaktan Son Anda Kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtıp para isteyen kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, adının kuyumcu soygununa karıştığını elinde bulunan paraların incelenmek üzere alınacağını söyleyen E.D isimli dolandırıcı Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden M.K isimli vatandaşı arayarak para istedi. Parayı PTT şubesine yatıran M.K daha sonra ise Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.



Polis ekipleri tarafından M.K'nin hesaplarına bloke konulması için yetkililer ile temasa geçerek, hesap bloke edildi. Verilen hesabı inceleyen ekipler hesabın Şanlıurfa'da olduğunu belirledi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçen Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri parayı çekmeye gelen E.D isimli dolandırıcıyı suçüstü yakaladı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN