Dolandırıldığını İddia Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Uşak'ta, dolandırıldığını iddia eden şahıs iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.



Antalya'dan Uşak'a koyun almak için gelen A.S.K, anlaşma yaptığı Y. Ç. tarafından dolandırıldığını iddia ederek İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.



Şikayetin ardından kendisini dolandıran kişiyi bulmak isteyen A.S.K, arkadaşları R.Ö. ve M.S.A. ile birlikte Y.Ç'nin eski eşinin evine gitti.



Y.Ç'nin eski eşi Ü.Y'ye kendilerini polis olarak tanıtan A.S.K. ve arkadaşları evde arama yaptı. Daha sonra eve polislerin geldiğini fark eden A.S.K. ve arkadaşları olay yerinden hızla kaçtı.



Polis ekiplerinin yakın takibi ve kovalamacanın ardından yakalanan ve gözaltına alınan A.S.K, R.Ö. ve M.S.A. sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



Öte yandan, A.S.K, R.Ö. ve M.S.A'nın dolandırıcılık, karşılıksız çek, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.