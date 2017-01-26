Dolandırıcılık ve Sahte Kimlik Suçlarından Aranan Kişi Yakalandı

Adıyaman'da 4 farklı dolandırıcılık ve sahte kimlik suçlarından aranan kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dört farklı dolandırıcılık ve sahte kimlik suçlarından aranan Yücel D'nin Esentepe Mahallesi'nde yaşadığı adresi tespit etti.



Polis ekiplerini fark eden şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.