Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleşen 60 bin TL değerindeki büyükbaş hayvan dolandırıcılığı olayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda aydınlatıldı.



Edinilen bilgiye göre; Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan E.D. isimli hayvan sahibiyle internet üzerinden bağlantı kuran dolandırıcı, 29 adet büyükbaş hayvan için 60 bin TL'ye pazarlık yaptı. Araca bindirilen hayvanlar Bozüyük'e getirilerek alıcı H.Ç.'ye teslim edildi. Hayvanlar teslim edilirken 15 bin TL'si ödeyen dolandırıcı, bir gece ilçede konaklamasını sağladığı mal sahibine kalan miktarı ertesi sabah verileceğini söyledi. Bunun üzerine hayvan sahibi sabah kalan parayı almak için ilçedeki bir otelde yakınlarıyla birlikte konakladı. Sabah olduğunda hayvanları sattığı H.Ç. ile irtibata geçen hayvan sahibi, paranın hazır olmadığını ve gecikeceğini öğrendi. Bunun üzerine gece hayvanları teslim ettiği ahıra giden E.D., hayvanları yerinde göremeyince dolandırıldığı şüphesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Hayvan sahibi E.D. hayvanları H.Ç.'ye teslim ederken yanında 2 kişinin daha olduğunu belirterek şahıslardan davacı oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmalar sonrasında şüphelileri tespit ederek Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadelerine başvurdu. Yapılan sorgulamanın ardından ekiplerin başarılı çalışmalarıyla hayvanların yeri tespit edilerek sahibine teslim edildi. Hayvanlarını geri alan E.D. şikayetinden vazgeçince şüpheliler hakkında dolandırıcılık suçundan işlem yapıldı ve daha sonra serbest bırakıldılar. - BİLECİK