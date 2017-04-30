Dolandırıcılık Operasyonu

Adana merkezli 3 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda, bankaların müşterilerine sunduğu ek limit hesaplarından 9 milyon lira çektiği iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankaların müşterilerine sunduğu ek limit hesaplarından 9 milyon lira çektiği iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında Adana Adli Tıp Biriminden sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Örgüt lideri S.B.K ve örgüt yöneticileri V.E, M.A, O.Ö, T.H. ve Y.Y'nin, 3 milyon lira limiti bulunan kredi kartıyla 1 milyon liraya 5 lüks otomobil ve 2 milyon liraya altın aldığı belirlendi.



Polis, Ankara ve Van'daki iki banka görevlisiyle irtibatlı olduğu belirlenen zanlı S.B.K'nin, bankaların sistem açığını bularak ATM aracılığıyla müşterilerin vadesiz hesaplar için ayırdığı ek hesap limitlerinden para çektiğini, bu paraları kredi kartlarına aktardığı, kurulan paravan şirketler adına aldıkları pos cihazları üzerinden alışveriş yapıldığını ve bu yöntemle 9 milyon lira aktarıldığını belirlemişti.



Bunun üzerine düzenlenen ilk operasyonda 2 banka görevlisi, 1'i örgüt lideri ve 5'i yönetici olduğu belirlenen 17 kişi, devam eden operasyonlarda ise toplam 20 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda kredi kartı, pos cihazı, sahte kimlik ele geçirilmişti.



2 banka görevlisinin paraları başka şüphelilere aktararak Dubai'ye kaçmaya çalıştığını belirleyen polis, ATM'ler aracılığıyla vatandaşlardan dolandırıldığı tespit edilen 9 milyon liranın 6 milyon lirasına bloke koydurarak, paranın dolandırıcıların eline geçmesini önlemişti.