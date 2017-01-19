Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte kimliklerle bankalardan kredi çektiği öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine sahte belgelerle kredi çeken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, Antalya ve Alanya ilçesinde 5 ayrı özel bankadan, başkasına ait kimlik bilgileri kullanan O.G. (30), S.D. (38), Ö.Y. (33) ve B.D'nin (21) başkasına ait kimlik bilgilerini kullanıp kredi çektiğini tespit etti.



Başkasına ait kimliklere kendi fotoğraflarını yapıştırarak kredi kullandıkları iddia edilen zanlılar, düzenlenen operasyonla adreslerinde gözaltına alındı. Aramalarda bin 200 kişiye ait nüfus cüzdanı, ehliyet, polis kimlik kartı ile PVC cihazı, fotoğraf yazıcısı ve çok sayıda SIM kart ele geçirildi.



Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.