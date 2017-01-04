Dolandırıcıların Yöntemleri

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, cep telefonu ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyararak yöntemler konusunda bilgilendirmede bulundu.



Yapılan açıklamada, çeşitli yöntemler kullanılarak meydana gelen dolandırıcılık olaylarında birçok vatandaşın mağdur olduğu, şüphelilerin gün geçtikçe yeni yöntemler kullandığının tespit edildiği belirtildi. Özellikle cep telefonu veya internet aracılığıyla dolandırıcılık olaylarının gerçekleştirildiği belirtilerek, insanların iyi niyet ve duygularını istismar ederek her geçen gün değişen dolandırıcılık yöntemleri şöyle sıralandı;



Telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini vali, vali yardımcısı, kaymakam veya cumhuriyet başsavcısı olarak tanıtıp, şehit yakınları, yardıma muhtaç hastalar ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım topladıklarını söylüyorlar.



Telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini banka veya sigorta görevlisi olarak tanıtıp, kredi masraflarının iadesi için veya daha önceden sağlık sigortası yaptırılmış, ancak ödeme yapılmadığı takdirde icra takibi başlatılacağı korkusu oluşturarak hesaba para havalesi yapılmasını istiyorlar.



Telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp kredi kartı aidat ve dosya masraflarının iadesi için kart bilgilerini isteyip, vatandaşın telefonuna gelen şifreyi öğrendikten sonra internet bankacılığı hesabına girilerek kredi başvuru yapılıp kredi onaylandıktan sonra hesaplarına havale yapılacağını söylüyorlar.



İnternet üzerinden satın alınan ürünlerin yerine değeri çok düşük ürün gönderiyor, ya da hiç ürün göndermiyor veya kaparo talep ediyorlar



Kendisini, Adalet Bakanlığında müfettiş, tıp fakültesinde doktor, üniversite profesör gibi önemli bir mevkide çalışan olarak tanıtmak suretiyle iş bulmak vaadiyle bulunuyorlar.



Yalnız yaşayan insanları evlilik vaadiyle, özellikle Suriye ve Azerbaycan uyruklu bayanlar kullanılarak dolandırmak isteniyor.



Tarihi eser, döviz, altın veya Osmanlı parası bulduğunu, satmak için yardım talep edip numune olarak gerçek altın veya paranın verilip, sonradan sahte altın veya para verilmek suretiyle dolandırıcılık yapıyorlar.



İyi niyet, korku ve daha fazla kazanma hırsını kullanıyorlar



Açıklamada, dolandırıcılar, korku ve panikle vatandaşların iyi niyet veya yardım yapma düşüncelerini kötüye kullanarak, bazı vatandaşlarımızın da daha çok para kazanma hırsını kullanarak dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri anlatılarak, "Vatandaşlarımızın bu şekilde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına karşı kendilerini arayan kişilere itibar etmemelerini, kişisel bilgi ve şifrelerini banka görevlisi de dahil hiç kimse ile paylaşmamalarını, güvenli olmayan internet sitelerinden alışveriş yapmamalarını, kaynağını ve doğruluğunu araştırmadan yardım amaçlı para göndermemelerini, bunun gibi durumlar ile karşılaşmaları halinde en yakın emniyet birimine müracaat etmelerini önemle rica ederiz" denildi. - ESKİŞEHİR