Dolandırıcıların Oyununu PTT'nin Güvenlik Görevlisi Bozdu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dolandırıcıların tuzağına düşürülmeye çalışılan vatandaş, PTT'nin güvenlik görevlisi sayesinde kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre, Balabancık Mahallesi'nden PTT Merkez Müdürlüğüne gelen Ş.Z isimli bir çiftçi, telefonda bir kişinin verdiği hesaba, sigorta parası adı altında bir miktar para yatırmak istediğini söyledi. Durumu fark eden PTT güvenlik görevlisi, vatandaşı uyararak birkaç vatandaşın bu şekilde arandığını ve kendisini arayanın dolandırıcı olduğunu ifade etti.



PTT güvenlik görevlisinin uyarılarını dikkate alan vatandaş, para yatırmaktan vazgeçerek dolandırılmaktan son anda kurtuldu. - TEKİRDAĞ