Dolandırıcıların 'Fetö' Oyununu Yaşlı Kadın Bozdu

Giresun'da yaşlı bir kadın, 'FETÖ'cüler senin kimliğinle kuyumcu soymuşlar' diyen telefon dolandırıcılarının oyununu bozdu. Yaşlı kadının haber verdiği polis ekipleri, dolandırıcıları buluşma noktasında suçüstü yakaladı.



Edinilen bilgilere göre, Giresun'da yaşayan Y.U. (75) isimli yaşlı kadını ev telefonundan arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan biri Suriyeli uyruklu iki kişi, yaşlı kadına 'FETÖ'cüler senin kimliğin ile kuyumcu soymuşlar' diyerek kandırmaya çalıştı. Yaşlı kadına 'seni bu işten kurtaracağız' diyen dolandırıcılar 'bankada hesabın var mı?' diye sordu. Bankada parası olmadığını söyleyen yaşlı kadına bu sefer 'altının var mı?' diye sorunca yaşlı kadın konuştuğu kişilerin dolandırıcı olduğunu anladı. Yaşlı kadın telefondaki dolandırıcıya 'Bende çok altın var' diyerek konuşmaya devam ederken, gelini ise 155'i arayarak durumu polise bildirdi.



Altın yerine çatal, kaşık



Dolandırıcıların altınları istemesi ve 'Altınları salla da sesini duyalım' demesi üzerine yaşlı kadın, içine çatal bıçak koyduğu poşeti sallayarak sesini dinletti. Bu kez dolandırıcılar yaşlı kadına, 'evden çık ve 100 metre ileride senin yanına gelip parayı alacağız' dedi.



Suçüstü yakalandılar



İçine çatal, kaşık ve bardak doldurduğu poşet ile evden çıkan kadını takibe alan Giresun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri dolandırıcı ve kadının buluştuğu yerde poşeti alan dolandırıcıları suçüstü yakaladı. H.G ve A.E. isimli dolandırıcılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - GİRESUN