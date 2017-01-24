Dolandırıcıların Aracından Osmanlı Altınları Çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir araçta çok sayıda Osmanlı altını ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Keşan'dan Malkara istikametine gelen bir aracı takibe aldı. Ekipler, aracın önünü Malkara girişinde keserek durdurdu. Araçtaki 3 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramada II. Abdülhamid dönemine ait olduğu belirlenen çok sayıda Osmanlı altını ele geçirildi. Altınların değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenildi.



Polis merkezine götürülen 3 zanlının dolandırıcılık olayına da karıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ