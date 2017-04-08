Adana'da Dolandırıcılar Yaşlı Çiftin Evlerine Polis Gibi Girip Arama Yaptı

Adana'da yaşlı çifti telefonla arayıp 65 bin lira dolandıran sahte polisler, çiftin "Başka paramız yok" demesine de inanmayıp evlerine gelip arama yaptı. Dolandırıcılar evde buldukları 800 lira ve 2 Cumhuriyet altınını da aldı. Dolandırıcılardan bir tanesi yakalandı, 2 zanlı aranıyor.

"EVDE NE KADAR PARA VARSA POLİS ALACAK"

Olay, Seyhan ilçesinin Yeşilevler mahallesinde meydana geldi. 82 yaşındaki Hidayi ile 71 yaşındaki Meliha Ayrancı çiftini telefonla arayan dolandırıcılar, "Bir kuyumcu soyulmuş, ikinizin de olay yerinde TC Numarasına ulaştık. Soruşturma yapıyoruz, evde ne kadar altın, para varsa hepsini sivil polis gönderip aldıracağız" dedi.

OĞULLARININ ALMANYA'DA BİRİKTİRDİĞİ PARAYI ÇEKTİRDİLER

5 saat boyunca telefonla konuştukları Meliha Ayrancı'yı bankaya yönlendiren dolandırıcılar, 25 yıldır Almanya'da ikamet eden oğlunun birikimi olan parayı çektirdi. Eve dönen Ayrancı, kapılarına kadar gelen dolandırıcılara bütün parasını teslim etti. Emekli maaşını da dolandırıcılara veren Meliha Ayrancı, eşi ile kendisi için sadece 800 lira ayırdı.

"EKİP GÖNDERİYORUM ARAMA YAPACAK"

Dolandırıcılar, ertesi gün çifti yeniden aradı. Kur'an eğitimi için mahalle camisine giden Meliha Ayrancı'nın evde bıraktığı telefonu Hidayi Ayrancı açtı. Ayrancı'ya kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılardan biri, "Sen bizden para saklamışsın. Eve ekip gönderiyorum, arama yapacak. Bulursa, kelepçeyi takıp karını da seni de hapse atacak" diye tehdit etti.

BÜTÜN EVİ DİDİK DİDİK ARADILAR

Hasta olduğu için dışarıya çıkamayan Hidayi Ayrancı, kilitli sokak kapısını açmaları için balkondan anahtarı atıp dolandırıcıları içeriye aldı. Eve giren 2 dolandırıcı, yaşlı çiftin yatak ve oturma odaları ile salondaki bütün eşyaları didik didik aradı. Yorganların arasını, çekmeceleri karıştıran dolandırıcılar, Meliha Ayrancı'nın kenara ayırdığı 800 lira ile 2 Cumhuriyet Altını'nı da aldıktan sonra çıkıp gitti.

"PARANIZI AKŞAM HESABINIZA YATIRACAĞIZ"

Telefonla konuşurken dolandırıcıların, "Paranızı akşam hesabınıza yatıracağız" dedikleri için bankaya giden Meliha Ayrancı, hesabında para olmadığını öğrenince dolandırıldığını anladı. Polise başvuran Meliha Ayrancı şikayetçi oldu. Evde inceleme yapan polis, 2 dolandırıcının kimliğini tespit etti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, dolandırıcılardan Cumali Uçar'ı yakaladı. Gözaltındaki sorgusunda suçunu itiraf eden ve Meliha Ayrancı tarafından da canlı olarak teşhis edilen Uçar, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Polis, Ayrıncı çiftini dolandıran şebekenin 2 elemanını yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.