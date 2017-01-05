Telefon Dolandırıcısı Suçüstü yakalandı

ADANA'da polis, Artvin'in Hopa İlçesinde yaşayan 66 yaşındaki Ayşe H.'ye kendisini 'Cumhuriyet Savcısı' olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını iddia ederek verdiği hesaba 43 bin lira yatırılmasını sağlayan 28 yaşındaki Alem K.'yı, parayı çekmek için gittiği bankada suç üstü yakaladı.



Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, uzun zamandan beri peşinde olduğu dolandırıcılık şebekesinin elemanı Alem K.'nın banka hesabına 43 bin TL geldiğini belirledi. Ekipler, parayı çekmek için banka şubesine giden Alem K.'yı suç üstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Alem K., "Kahvede oturuyordum, tanımadığım 2 kişi geldi, bana 2 bin TL teklif edip, karşılığında da hesabıma para yatırılmasına izin vermemi istedi. Ben de kabul ettim, parayı çekmeye gelince polisler yakaladı" diye ifade verdi. Artvin'in Hopa İlçesi'nde yaşayan Ayşe H.'ye ulaşan polis ifadesini aldı. Kendisini arayan kişinin Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttığını belirten Ayşe H., "Beni arayan bir kişi Cumhuriyet Savcısı olduğunu, banka hesabımın örgütün eline geçtiğini ve operasyon başlattıklarını söyledi. Bana verecekleri hesaba para yatırmama istedi. Ben de 43 bin TL'yi PTT üzerinden gönderdim" dedi. Alem K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, polis ekipleri şebekenin diğer elemanlarını yakalamak için çalışmayı sürdürüyor. - Adana