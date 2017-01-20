Dolandırıcı Polis Tarafından Yakalandı

Balıkesir iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan bir kişi tutuklandı.



Ayvalık ilçesinde ikamet eden bir vatandaşı arayan dolandırıcı, "Soygun olan kuyumcuda kimliğin bulundu, altınlarını evine gelecek polise ver. Daha sonra iade edilecek" dedi. 13 adet Reşat altını, 3 adet bilezik ve 1 zinciri poşete koyarak ikametine gelen sözde polise veren vatandaş, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. H.D. isimli zanlı kısa sürede yakalandı. Balıkesir'de 22.11.2016 tarihinde de başka bir vatandaşı aynı yöntemle dolandıran zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BALIKESİR