Dokuzkavaklar Sağlık Kompleksi Yükseliyor

Pamukkale Belediyesi tarafından yapımı üstlenen Dokuzkavaklar Sağlık Kompleksi inşaatı yükselmeye devam ediyor.



Pamukkale Belediyesi tarafından yapımı üstlenen ve 14 Kasım'da temeli atılan Dokuzkavaklar Sağlık Kompleksinin inşaatının yapımına devam ediliyor. 14 Kasım'dan bu yana yeraltında bulunan 2 katın kaba inşaatı tamamlandı. Toplam 7 kattan oluşacak komplekste 3. kat için çalışmalar başladı. Sağlık kompleksinin2018 yılının ilk aylarında hizmete girmesi planlanıyor.



Sağlık kompleksinin tamamlandığında geniş bir kesime hitap edeceğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "O günden bu yana kompleksin yer altın olan bölümlerinin yer alacağı 2 katın kaba inşaatı tamamlandı. Bu çalışmalarla zemin seviyesine ulaşılmış oldu. Artık bundan sonra bina yükselmeye başlayacak. Zorlu kış şartlarında mümkün olduğu kadar yağmur çamur demeden çalışmalar devam ediyor. Haziran ayına kadar toplam 7 katın kaba inşaatının tamamlanması planlanıyor. Daha sonra binanın içinde çalışmalar ağırlık kazanacak. Hedefimiz 2018 yılının ilk aylarında Dokuzkavaklar Sağlık Kompleksi'nin tamamlanarak halkın hizmetine sunulması. Pamukkale Belediyesi olarak Türkiye'de bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. - DENİZLİ