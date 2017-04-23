Dokuz Kelime, Bir Hayat: İşte Türkan Şoray
Sinemamızın "Sultan"ı Türkan Şoray, yaşamını anlattığı kitabın taşlarını da beyazperdeden döşüyor.
Sinemamızın "Sultan"ı Türkan Şoray, yaşamını anlattığı kitabın taşlarını da beyazperdeden döşüyor. Kitaptan 9 sözcük ve onlarla bağlantılı anılar seçtik...
Kaynak: Dunya.com
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