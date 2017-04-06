"Dokuz Canlı bu kadın, ölmüyor işte ölmüyor ! "



Faruk orta yaşta, evli, genç bir sevgilisi (Mine) olan ve bu yüzden karısından (Güzide) boşanmak isteyen adamdır.



Güzide de orta yaşlı ve kocasını seven (!) sıradan bir ev hanımıdır.



Faruk, Mine ile evlenebilmek için sürekli olarak Güzide'den boşanmak ister fakat Güzide bunu kabul etmez.



Faruk sevgilisi Mine ile evlenmek için birazda onun ısrarıyla Güzede'yi öldürmeye karar verir ve OYUN BAŞLAR…



Tür: Komedi





Süre: 110 Dk





Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Oyuncular: Kadir DENİZ, Mukaddes HATI, Faruk BARDAKÇI, Ercan BARDAKÇI, Hande KOÇAK, Arda SEZGİN, Berke KAÇAN





Perde: 2 Perde





Yazan: Tayfun TÜRKİLİ





Yöneten: Kadir DENİZ





Web Sitesi: http://www.guncesanat.com





10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Selahattin Akçiçek Kültür Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Fatih, İnönü Cad. No: 2 D: 1



Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Dokuz Canlı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır