Dokuz Canlı

"Dokuz Canlı bu kadın, ölmüyor işte ölmüyor ! "Faruk orta yaşta, evli, genç bir sevgilisi (Mine) olan ve bu yüzden karısından (Güzide) boşanmak isteyen adamdır.

Dokuz Canlı

"Dokuz Canlı bu kadın, ölmüyor işte ölmüyor ! "

Faruk orta yaşta, evli, genç bir sevgilisi (Mine) olan ve bu yüzden karısından (Güzide) boşanmak isteyen adamdır.

Güzide de orta yaşlı ve kocasını seven (!) sıradan bir ev hanımıdır.

Faruk, Mine ile evlenebilmek için sürekli olarak Güzide'den boşanmak ister fakat Güzide bunu kabul etmez.

Faruk sevgilisi Mine ile evlenmek için birazda onun ısrarıyla Güzede'yi öldürmeye karar verir ve OYUN BAŞLAR…

Tür: Komedi


Süre: 110 Dk


Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Oyuncular: Kadir DENİZ, Mukaddes HATI, Faruk BARDAKÇI, Ercan BARDAKÇI, Hande KOÇAK, Arda SEZGİN, Berke KAÇAN


Perde: 2 Perde


Yazan: Tayfun TÜRKİLİ


Yöneten: Kadir DENİZ


Web Sitesi: http://www.guncesanat.com


10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Selahattin Akçiçek Kültür Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Fatih, İnönü Cad. No: 2 D: 1

Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Dokuz Canlı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Selahattin Akçiçek, Koçak, Fatih, İzmir, Kadın, Konak, Türk
sponsored ads