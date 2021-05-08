Bugün dokunulmazlığı kim aldı? 8 Mayıs Survivor Kırmızı Mavi takım dokunulmazlığı kim kazandı?

Bu akşam 8 Mayıs Cumartesi Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? sorusu yanıt arıyor. 8 Mayıs Cumartesi günü TV8 ekranlarında Survivor yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkarttı. Survivor'da cumartesi günü dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 8 Mayıs Cumartesi günü eleme adayı da belli oluyor. Peki, 8 Mayıs Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu?

8 Mayıs Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı soruları yanıt arıyor.

SURVIVOR 2021 KIRMIZI TAKIM MAVİ TAKIM BELLİ OLDU

Survivor'ın son bölümdeki ada konseyinde ise mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar açıklandı. Buna göre Survivor mavi takımda; Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı. Kırmızı takım yarışmacıları ise Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban oldu.

8 MAYIS DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

8 Mayıs Cumartesi günü kırmızı takım mavi takım arasındaki heyecan devam ediyor. Oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor...

Merve Aydın, mavi takımın 9. sayısını alarak takımını avantajlı pozisyona getirdi. Son olarak Poyraz sayıyı aldı.

10-8 tamamlandı. Mavi takım dokunulmazlığı kazandı.