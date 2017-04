Dokunmatik Ekran Kullanan Çocuklar 'Az Uyuyor'

Dokunmatik ekranlı tablet ve akıllı telefonları kullanarak zaman harcayan bebeklerin daha az uyduğu tespit edildi.



Scienticif Reports adlı bilimsel yayında yer alan araştırmaya göre, çocukların tablet ve telefon başında geçirdikleri her bir saat, 15 dakika daha az uyumalarına yol açıyor.



Ancak dokunmatik ekran kullanan küçük çocukların motor yetenekleri daha çabuk gelişiyor.



Son yıllarda evlerdeki dokunmatik ekranlı cihazların sayısında bir patlama yaşandığıu görülüyor. Ancak bunun çocukların erken yaşlardaki gelişimine etkileri konusunda çok fazla bilgi birikimi bulunmuyor.





Londra Üniversitesi'ne bağlı Birkbeck Koleji'nde yapılan araştırma kapsamında üç yaşın altında 715 çocuğun anne ve babalarına çeşitli sorular yöneltildi.



Anne ve babalara çocuklarının akıllı telefonlarla nasıl oynadığı ve uyku düzenleri soruldu.



Sonuçlara göre, ankette yer alan çocukların yüzde 75'i her gün dokunmatik ekranlı bir cihaz kullanıyor.



Ancak dokunmatik ekranlı cihaz kullanan çocukların gece daha az, gündüz ise daha çok uyudukları saptandı.



Toplamdaysa, her bir saatlik dokunmatik ekran kullanımına karşılık 15 dakika daha az uyudukları görüldü.



'Bilim teknolojisinin gerisinde kaldı'



Araştırma ekibinden Dr. Tim Smith, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu başta, günde 10-12 saat uyuyan çocuklar için çok büyük bir süre gibi gözükmese de, çocukların erken dönemde gelişmesinde uykunun önemi açısından kayda değer bir süre" dedi.





Dr. Smith araştırma nihai olmasa da "dokunmatik ekranların olası uyku sorunlarıyla bir bağlantısı bulunabileceğini" söylüyor.



Araştırma ayrıca, sadece izlemek yerine dokunarak da aktif bir şekilde dokunmatik ekran kullanan çocukların motor yetenek gelişimini hızlandırdığı sonucuna da vardı.



Dr. Smith çocuklara dokunmatik ekranlı cihazlar verilip verilmemesi konusunda ise "Bu şu anda tartışmalı bir konu. Bilim bu alanda daha çok yeni. Gerçekten teknolojinin gerisinde kalıyoruz ve bu tür tavsiyelerde bulunmak için çok erken" diyor.