Dokuma Şenleniyor

Dokuma Kent Parkı'nda ikincisi bu hafta sonu düzenlenecek olan şenlikte, nostaljik araçlar sergilenecek, konserler verilecek.



Kepez Belediyesi'nin ortak akıl ile halka kazandırdığı Dokuma Kent Parkı'nda bu cumartesi ve pazar günü ikincisi düzenlenecek olan Dokuma Şenlikleri'nde, nostaljik araçlar sergilenecek ve konserler verilecek.



Kepez'in gelenekselleşen bir aktivitesi olarak sunulan şenlikler, Murat 124 otomobilleri ve Moblylette ile Jawa marka motosiklet kulüplerinin şehir korteji ile başlayacak.



Nostaljik araç sergisi



Cumartesi günü saat 11.00'de Dokuma Kent Parkı'nda bir araya gelecek olan nostaljik araçlar, sırasıyla park ederek bir sergi oluşturacak. Pazar günü saat 14.00'den itibaren devam edecek olan şenlik kapsamında kurulacak sahnede, 1980'ler ve 1990'ların ünlü şarkılarından oluşan repertuarlarla konserler verilecek.



Dokuma şenlenecek



Türkiye hafızasında yer etmiş araçlardan bir koleksiyon oluşturmasıyla da tanınan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, bu araçları restorasyonu yapılan Dokuma Fabrikası'nda sergilemeyi hedefliyor. Dokuma'nın her geçen gün halkın olmaya, güzel şenliklerle Kepez'in, Antalya'nın cazibe merkezi olmaya devam edeceğini belirten Tütüncü, bu organizasyonu nostaljik şarkılarla da süsleyeceklerini söyledi. - ANTALYA