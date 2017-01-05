Dokuma'nın Yolları Açılıyor

Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası yerleşkesini sosyal yaşam merkezi haline getirecek alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.



70 dönümü park haline getirilen yerleşkenin tarihi binalarındaki güçlendirme ve tadilat çalışmalarında sona gelindi. Eski kreş binasındaki oyun ve oyuncak müzesinin yapımı devam ederken, fabrika binasındaki bilim merkezinin ve idare binasındaki Dokuma bellek müzesinin yapımına önümüzdeki günlerde başlanılacak.



Dokuma'ya yeni yollar geliyor



Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi işbirliği ile Minicity de Dokuma Kent Parkı'na kazandırıldı. Minicity'deki eserler bu yıl parkta sergilenecek. Bilim merkezinin, müzelerin ve Minicity'in hizmete girmesi ile yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacak olan Dokuma yerleşkesinin çevresinde hem imar planında olmasına rağmen kapalı olan yollar açılıyor hem de mevcut yolları genişletiyor.



2 bin 590 metre uzunluğunda yeni yol



Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yerleşkenin kuzey batısında Namık Kemal Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı arasında yeni bir yol açma çalışması başlattı. Yeni yol, Bin 150 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olacak.



Dokuma alanının güneyinde yer alan Şehit Barış Akkabak Caddesi de eklenecek olan yeni bir şeritle genişletilecek. Şehit Barış Akkabak Caddesi ile yeni açılacak yol arasında, yeni bir yol çalışması yapılacak. Böylece, eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinin çevresinde 2 bin 590 metre uzunluğunda yeni yol çalışması gerçekleştirilecek.



Dokuma'ya 3 milyon TL ederinde yol yatırımı



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki aylarda yeni açılan yolları sıcak asfaltla kaplayacak. Dokuma'nın yeni yollarında 2 milyon 500 bin TL tutarında 16 bin 200 ton sıcak asfalt, 500 bin TL ederinde 10 bin metrekare parke kaldırım taşı çalışması yapacak.



Başkan Hakan Tütüncü, yeni açılacak yollarla ilgili bürokratlarından imar paftasından bilgi aldı.



Kapalı imarlı yolların açılmasıyla Dokuma alanının daha güvenli hale geleceğine işaret eden Tütüncü, yeni yolun bölgedeki araç trafiğini de rahatlatacağını söyledi.



Dokuma Kent Parkı, adıyla halkın hizmetine açılan 488 dönümlük arazi, Büyükşehir ve Kepez Belediye meclislerinden geçen koruma imar planıyla da koruma altına alınmıştı. - ANTALYA