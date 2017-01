Doktorun Kick Boks Tutkusu

ŞENER TOKTAŞ / İBRAHİM YALDIZ - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Hekimi İlhan Ceviz, gündüz hastaları muayene ediyor, akşam saatlerinde ise muay thai ve kick boks antrenmanlarına katılıyor.



Celal Bayar Üniversitesi'nden 3 yıl önce mezun olduktan sonra mecburi hizmet kapsamında Tatvan Toplum Sağlığı Merkezine atanan Ceviz, Tatvan Spor Salonunda Muay Thai (kick boks) Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur'un gözetiminde antrenmanlara katılarak, farklı illerde düzenlenen turnuvalarda ringe çıktı.



Turnuvalarda daha önce çeşitli dereceler de elde eden Ceviz spor tutkusuyla dikkati çekiyor.



Ceviz, gündüz hastaları muayene ederken, akşam olunca kick boks antrenmanlarına katılıyor



Profesyonellik amacı yok



Doktor Ceviz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenör Uğur ile tanıştıktan sonra düzenli olarak muay thai antrenmanlarına katıldığını söyledi.



Bu antrenmanların sonunda oldukça iyi bir noktaya geldiğini ve katıldığı turnuvalarda derece elde ettiğini belirten Ceviz, "İlk başta Ömer beyden özel ders almak istedim ancak bana 'özel ders vermiyoruz, salona gelip sporu yapabilirsiniz' dedi. Burayı tipik dövüş salonu olarak düşünüyordum. Genelde bu sporla uğraşan çocukları, dövüş konusunda öz güvenleri yüksek ve her an kavgaya hazır kişiler olarak biliyordum fakat burada çok güzel bir ortam var. Çocuklar çok saygılı. Tamamen ağabey kardeş ilişkisi var." dedi.



Ceviz, salondaki çalışma ortamından memnun olduğu ve sporu çok sevdiği için 3 yıldır muay thai yaptığını aktardı.



Muay thai yapmaktan keyif aldığını dile getiren Ceviz, "Nevşehir, Adana ve Artvin'de düzenlenen bazı turnuvalara katılarak dereceler elde ettim ancak bu sporu profesyonel olarak yapmak gibi bir amacım yok. Çok zevkli bir branş ve aşırı enerji sarf ediyoruz." diye konuştu.



Tüm hekimlere tavsiye ediyor



Muay thainin bir spor olduğunu ve sağlık için de yapıldığını vurgu yapan Ceviz, "Bütün hekimlere bu sporla ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Faydalı bir şey. Tabii ki saldırma değil, koruma amaçlı." dedi.



Ceviz, kendisiyle birlikte muay thai yapanların dışarıda kavga ettiklerine şahit olmadığını da sözlerine ekledi.