Doktorun Hayvan Sevgisi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir doktor, aracın çarpması sonucu yaralanan bir köpek gördü. İlk müdahaleyi yapan doktor, aradığı hayvanseverler ve veterinerler gelinceye kadar köpeğin başından ayrılmadı.



İslahiye ilçesi Türkbahçe mevkiinde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç, 4 yavrusu ile yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Yaralanan köpeği, kazadan bir süre sonra olay yerinden geçmekte olan İslahiye Devlet Hastanesinde görevli Dr. Mehmet Ali Karagöz gördü. Köpeği gördükten sonra bir süre yoluna devam eden Karagöz, 300 metre gittikten sonra tekrar geri döndü. Köpeğe kendi imkanları ile ilk müdahaleyi yapan Karagöz, daha sonra ise hayvanseverler ve veterinerlere haber verdi. Yaralı köpeğin başında yaklaşık 1 saat bekleyen doktor Karagöz, veterinerlerin gelmesini bekledi.



Karagöz, "Akşam eve dönerken yolda bir köpeğin yattığını gördüm. Yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra içim rahat etmedi, kontrol etmek için geri döndüm. yerde yatan köpeğin yanında bir de yavrusu vardı, ancak yavru ölmüştü. Anne köpeğin nefes aldığını gördüm. İmkanlarım çerçevesinde ilk müdahaleyi yaptım, hayvanseverlere ve veterinerlere haber verdim. Onlar geldiler ilk müdahaleyi yaptılar. Yaralı anne köpeğin, dışında 3 tanede yavru köpek var bekleyen. Bu yaralı hayvanın canı. İlla insan canı mı olması gerekir. Sonuçta bir can. Bu hayvana çarpan kişi nasıl bırakıp gidiyor, nasıl bir vicdan ve merhamet taşıyor anlamış değilim" dedi. - GAZİANTEP