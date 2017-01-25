- Hasta yakını ile sağlık çalışan arasında tartışma (cep telefonu görüntüsü)

Siverek Aile Sağlık Merkezi

Merkez içinde toplanan sağlık çalışanlarından detaylar

Darp edildiğini iddia edilen Doktor Süleyman Tekeş'den detaylar

Süleyman Tekeş'in açıklaması Şanlıurfa'da doktorun darp edildiği iddiası

Siverek ilçesinde aile sağlık merkezinde görevli bir doktorun, hasta yakını tarafından darp edildiği iddia edildi.



Yenişehir Mahallesindeki Siverek 5 No'lu Aile Sağlık Merkezi'de görevli Doktor Süleyman Tekeş ile hasta yakını O.E. arasında kan tahlillerinin geç çıktığı iddiasıyla tartışma yaşandı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine doktor Tekeş, darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.



Polis ekiplerince gözaltına alınan O.E. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Meslektaşlarının darp edildiği iddiasıyla sağlık merkezinin bahçesinde basın açıklaması yapmak isteyen bazı sağlık sendikası üyelerine izin alınmadığı gerekçesiyle polis ekipleri izin vermedi.



Tekeş, gazetecilere yaptığı açıklamada Mahalledeki internet kablolarının çalınması nedeniyle merkezde tahlil sonuçlarının geç çıktığını savundu.



Merkezde bu nedenle zaman zaman aksaklıklar yaşandığını belirten Tekeş,"Bu aksamalardan dolayı tahlil sonuçlarını veremediğimizden dolayı bir hasta yakınının saldırısına maruz kaldık. Olayı emniyet birimlerine haber verdik. Bu olayın takipçisi olacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırıları kınıyoruz. Yeni sağlık yasasında düzenlemeler yapılmadığı takdirde bu olayların daha da şiddetlenip sıklaşacağını düşünüyoruz." diye konuştu.