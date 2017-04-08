Doktorların 'Yürüyemez' Dediği Emrah, Omurilik Felçlileri İçin Koşacak

ZONGULDAK'ta üniversitede okutman 36 yaşındaki Emrah Baki Başoğlu, 2 Ekim 2016 tarihinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında omuriliği zedelenince felç oldu. Doktorların yüzde 5 yürüme şansı verdiği Başoğlu, tekerlekli sandalye ile girdiği hastaneden, 3.5 aylık fizik tedaviden sonra yürüyerek çıktı. Başoğlu, şimdi 7 Mayıs'ta İzmir'de omurilik felçli hastalar için düzenlenecek uluslararası koşuya katılacak.



Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda okutman Emrah Baki Başoğlu, Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde çukura giren motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve omuriliğinde 2 kırık saptanan Başoğlu, ameliyata alındı. Operasyona rağmen Başoğlu'nun belden aşağısı felç oldu.



3.5 AYLIK FİZİK TEDAVİ İLE YÜRÜDÜ



Doktorunun yürümesi için yüzde 5 şans verdiği Başoğlu, 2 hafta sonra Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başoğlu, zorlu geçen 3.5 aylık fizik tedaviyle önce ayaklarını oynattı, sonra da ayağa kalkarak yürümeye başladı. Başoğlu, 3.5 ayın sonunda tekerlekli sandalye ile girdiği hastaneden yürüyerek çıktı.



7 MAYIS'TA OMURİLİK FELÇLİLER İÇİN KOŞACAK



Üniversitedeki görevine henüz başlamayan Başoğlu, omurilik felçli hastalar için çalışmalar yapan Wings for Life Vakfı'nın 7 Mayıs'ta İzmir'de düzenleyeceği uluslararası koşuda omurilik felçi hastalar için koşacak. Başoğlu, bunun için haftanın 3 günü kuvvet ve denge antrenmanları yapıyor. Başoğlu, bir taraftan da omurilik felçli hastalara umut olmak için yaşadıklarını sosyal medyada paylaşıyor.



DOKTOR, "YÜRÜYECEKSİN" DİYEN HEMŞİREYE KIZMIŞ



Başoğlu, doktorların ameliyatın ardından yürümesi için sadece yüzde 5 şans verdiğini söyleyerek şöyle konuştu:



"Ben yürümeye başladıktan sonra ailemin benle paylaştığı şeylerden aslında tablonun çokta karamsar olduğunu öğrendim. Moralimi bozmamak için bana sezdirmemeye çalıştılar ama doktorlar ameliyattan çıktıktan sonra çok kötü bir kırığım olduğunu ve yürüme şansımın yüzde 5 olduğunu söylemişler. Omurilik felciyle yaşamamı, buna alışmam gerektiğini anlatmışlar. Bir gün bir hemşire aileme moral vermek için benim yürümeye başlayacağımı söylemiş. Bunu gören doktor böyle söylememesi gerektiğini, umut vermemesini söylemiş. Bugün baktığımızda ise yürüyorum."



'2 KİLOMETRE KOŞACAĞIM'



Sosyal medyada da hastalık sürecinde yaşadıklarını paylaşarak diğer hastalara umut olmaya çalıştığını, onlara moral vermeye çalıştığını anlatan Başoğlu, şöyle konuştu:



"Birçok insanla irtibat halindeyim. Sürekli konuşuyoruz. Bana nasıl yürümeyi başardığımı soruyorlar. Keşke tek bir cevabım olsa da herkesin işine yarasa ama bir çok faktör var. En önemlisi bırakmadım ve hiçbir zaman vazgeçmedim. Şimdi 7 Mayıs'taki koşuya hazırlanıyorum. İnternette bu etkinliğin duyurusun görünce, 'Orada ben olmayacağım da kim olacak' dedim. Yürümeye başlamışım önümde de bir hedef olacak benim için. 2 kilometrelik parkurda koşacağım. Benim için büyük bir hedef. Benim arkamda omurilik felci olan arkadaşlarımın da desteği olacak. Onlar için koşacağım. Ayrıca bu vakfa bağış için de çalışma yapıyrum."



- Zonguldak