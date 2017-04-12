Doktorları, İbrahim Erkal'ın Ameliyatla Kurtulma İhtimalinin Yüzde 1 Olduğunu Açıkladı

Evinin otoparkında baygın bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, beyin ameliyatına alındı.

ŞARKICI YAĞIZ SON DURUMU ANLATTI

Kanal D'de ekranlara gelen 'Renkli Sayfalar' programına bağlanan Şarkıcı Yağız, yakın arkadaşı İbrahim Erkal'ın son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

"AİLESİNDEN İMZA ALINMIŞ"

Yağız, Erkal'ın durumuyla ilgili şunları söyledi:

Beyindeki damarların çok büyük kısmı hasar görmüş. Doktorlar 'yüzde bir şansımız var' diyor. Eşi, ailesi, çocukları her şeye hazırlıklı bir şekilde bekliyoruz. Ameliyata girmeden bütün ailesinden imza almışlar. Doktorlar 'ameliyata almasak da olur' demiş. Aile yine de tüm şanslarını denemek istedi.