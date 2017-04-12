Doktorları, İbrahim Erkal'ın Ameliyatla Kurtulma İhtimalinin Yüzde 1 Olduğunu Açıkladı
Beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal'ın doktorlarının, ünlü sanatçının ameliyatla kurtulma olasılığının yüzde bir olduğunu söyleyip, operasyon öncesi aileden imza aldığı ortaya çıktı.
Evinin otoparkında baygın bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, beyin ameliyatına alındı.
ŞARKICI YAĞIZ SON DURUMU ANLATTI
Kanal D'de ekranlara gelen 'Renkli Sayfalar' programına bağlanan Şarkıcı Yağız, yakın arkadaşı İbrahim Erkal'ın son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
"AİLESİNDEN İMZA ALINMIŞ"
Yağız, Erkal'ın durumuyla ilgili şunları söyledi:
Beyindeki damarların çok büyük kısmı hasar görmüş. Doktorlar 'yüzde bir şansımız var' diyor. Eşi, ailesi, çocukları her şeye hazırlıklı bir şekilde bekliyoruz. Ameliyata girmeden bütün ailesinden imza almışlar. Doktorlar 'ameliyata almasak da olur' demiş. Aile yine de tüm şanslarını denemek istedi.