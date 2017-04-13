Doktorlardan Saman Nezlesi Uyarısı

Lapseki Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muammer Topaloğlu, bahar aylarında ortaya çıkan saman nezlesine karşı vatandaşları uyardı.



Lapseki Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muammer Topaloğlu, bahar aylarında ortaya çıkan saman nezlesine karşı vatandaşları uyardı. Mevsimsel Alerjik Rinit'in halk arasında saman nezlesi olarak bilindiğini aktaran Dr. Muammer Topaloğlu yaptığı açıklamada, "Alerjik rinit, alerji kaynaklı burun iltihabıdır. Alerjenlerin hava yolu mukozasına yapışarak iltihabi olayları başlatması ile meydana gelir. Alerjik rinitin belirli mevsimlerde, özellikle polenlerin uçuştuğu bahar aylarında sık olarak görülen tipine mevsimsel alerjik rinit denir. Çoğunlukla havada uçuşan ağaç, çayır ve ot polenlerine bağlı olarak gelişir. Bu polenler yaşanılan bölgeye ve kişilere göre farklılık gösterebilir. Özellikle rüzgarlı ve kuru havalarda havadaki polen miktarı fazla olduğundan alerjik rinit görülme sıklığı artar. Genellikle alerji yatkınlığı olan atopik kişilerde görülür. Diğer alerjik hastalıklar egzema, ürtiker ve astım gibi bu hastalarda daha sık görülmektedir. Semptomlar genellikle 40 yaşından önce başlamakla birlikte her yaşta başlayabilir. Hastalığın kendiliğinden düzelmesi çok nadirdir. Alerjik rinitli hastalarda en sık karşılaşılan şikayetler; hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve burun kaşıntısıdır. Bu şikayetlerin dışında halsizlik, geniz akıntısı, öksürük, baş ağrısı, koku almada güçlük, kulak ve damakta kaşıntı görülebilir. Bazı hastalarda gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık da eşlik edebilir. Alerjik rinit tanısında hastanın öyküsü çok önemlidir. Şikayetlerin ne zaman ortaya çıktığı, nasıl başladığı ve hangi faktörlerin arttırdığı tanı koymada önemlidir. Bütün alerjik hastalıklarda olduğu gibi mevsimsel alerjik rinitte de en önemli şey alerjenlere maruz kalmaktan kaçınmaktır. Tozlu ve polenli ortamlarda bulunmamak, çok rüzgarlı havalarda sokağa çıkmaktan kaçınmak ve polenlerin uçuştuğu mevsimlerde kapı ve pencereleri kapalı tutmak gibi genel önlemler yararlı olabilir. Alerjik rinitin medikal tedavisinde antihistaminikler, kortizonlu burun spreyleri kullanılabilir. Ancak bu ilaçların hekimler tarafından hastanın durumu ve hastalığın şiddeti değerlendirilerek düzenlenmelidir" dedi. - ÇANAKKALE