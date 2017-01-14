Kilis'te, doktorlara "Hızlı Antijen Testi Kullanımı eğitimi verildi.



İl Halk Sağlığı Aile Hekimliği Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen "Hızlı Antijen Testi Kullanımı" eğitimi Uzm.Dr.Esra Fersan tarafından kentte görev yapan Aile Hekimlerine verildi. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Salonunda Uzm.Dr.Esra Fersan tarafından "Hızlı Antijen Testi Kullanımı" eğitimin ardından, İl Sağlık ve İl Halk Müdürü Dr. Turgay Happani ise eğitime katılan Aile hekimleri ile bir araya geldi.



Happani, aile hekimlerinin sorunları ve yapılması gerekenler ile ilgili istişarelerde bulundu. - KİLİS