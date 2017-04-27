Bursa'da, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde doktorlar yangın söndürdü.



İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şubesi tarafından Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesine yangın söndürme eğitimi verildi. Hastane bahçesinde hazırlanan tahtalar ateşe verildi. Eline yangın söndürme tüpü verilen doktor ve personel yangına nasıl müdahale edeceklerini uygulamalı şekilde öğrendi. Hastane bahçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatına Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye ekibi de destek verdi. Tatbikata sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri de katıldı.



Başhekim Oktay Çelik, tatbikatının deprem, afet ve acil durum gibi zor durumlara hazırlıklı olabilmek maksadıyla yapıldığını söyledi. - BURSA