Doktorlar, Filmlerde Bile Olmayan Anlar Geçirdi

YUNUS OKUR / YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da, doğuştan gelen kalp hastalığı "dilate kardiyomiyopati" olduğu için duran minik kalbi doktorların 5 saatlik çabasıyla çalıştırılarak 4 saat süren ameliyata alınan bir buçuk yaşındaki Nisanur Abay'ın yaşama tutunma savaşı ve doktorların onu hayata bağlamak için gösterdiği çaba adeta film sahnelerini aratmadı.



Kusma ve dudak morarması şikayeti ile bir buçuk yaşındaki Nisanur Abay, ailesince önceki gün Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi (AÜ) Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Hastanede minik Nisanur'a doğuştan gelen bir kalp hastalığı olan "dilate kardiyomiyopati" teşhisi konuldu.



Bu sebeple hastanede müşahede altına alınarak doktorlarca takibine başlanan Nisanur, bir süre sonra fenalaştı.



5 saatlik hayatta kalma savaşı başladı



Takibini yapan doktorlarca hemen müdahale edilen Nisanur'un kalbinin durduğu anlaşılınca hem bebeğin yaşama tutunma savaşı hem de onu hayatta tutmak isteyen doktorların zorlu mücadelesi başladı.



Doktorların kalp masajı sayesinde duran kalbi çalıştırılan ancak aralıklarla yeniden duran Nisanur'un yaşama tutunması için hastanedeki doktorlarca 5 saatlik çaba gösterildi.



Bu mücadele sonucu ter içinde kalmalarına rağmen minik Nisanur'un zaman zaman duran küçük kalbini ısrarlı takip ve kalp masajıyla çalıştırıp stabil hale getiren doktorlar daha sonra hastanın yeniden kalbinin durma ihtimaline karşın ameliyata alınmasını kararlaştırdı.



Riskli olduğu için ambulans ile başka hastaneye nakledilemedi



Minik Nisanur, daha kapsamlı bir hastanede ameliyat edilmesi gerekmesine rağmen hayati tehlikesi bulunduğu için ambulansla başka hastaneye sevk edilemedi.



Hastane yönetimi, bunun üzerine gerekli ekipmanları olan ve deneyimli bir sağlık ekibinin hastanelerine gelip Nisanur'un ameliyatına, gerekirse başka hastaneye nakline destek olması için ilgililere müracaat etti.



Nisanur için Ankara'dan 7 kişilik cerrah Erzurum'a geldi



Bu süreçte Nisanur'un ameliyatı için Başkent'teki Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 7 kişilik tecrübeli kalp damar cerrahlarından oluşan bir ekip ayarlandı.



Zaman kaybetmemek için hemen ekipmanları ile hazırlıklarını yapan bu ekip, hayatta kalmak için adeta zamanla yarışan Nisanur'un ameliyatı için Ankara'dan yola çıktı.



Sağlık Bakanlığı özel uçak tahsis etti



Sağlık Bakanlığınca acil olarak tahsis edilen özel uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen 7 kalp damar cerrahı, zamanın kısıtlı olması yüzünden önceden havalimanında hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hemen ambulanslara alınarak Nisanur'un bulunduğu hastaneye ulaştırıldı.



Bu ekip, hastaneye varınca daha önceden diğer doktorlarca ameliyata alınan Nisanur'un yaşam savaşına destek olmak amacıyla hemen operasyona dahil oldu.



Deneyimli ekip ve hastanede adeta seferber olan diğer doktorlar ve personel, tekrar kalbi duran Nisanur'u hayatta tutmak için büyük çaba sarf etti.



Minik Nisanur 4 saatlik ameliyatla yeniden hayata "merhaba" dedi



Yaklaşık 4 saat süren ameliyat sırasında bile zaman zaman duran kalbi doktorların müdahalesiyle tekrar çalıştırılarak hayata tutunan Nisanur daha sonra tedavisi için Ankara'dan gelen ekip tarafından ambulans ile Başkent'e nakledilmek üzere Erzurum Havalimanı'na götürüldü.



Burada Ankara'dan gelen özel uçağa alınan Nisanur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne götürüldü.



Sağlık durumu son derece ciddi olan Nisanur'un film sahnelerini aratmayan hayatta kalma mücadelesi ve doktorların minik bebeği yaşatmak amacıyla gösterdiği büyük çaba Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.



"Doktorlar 'bu olay filmlerde bile olmaz' dedi"



Minik Nisanur Abay'ın halası Semra Olguz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nisanur'u gece saatlerinde kusma ve dudak morarması şikayetiyle AÜ Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüklerini söyledi.



Nisanur'un, doktorlarca hemen müşahede altına alındığını ifade eden Olguz, şöyle devam etti:



"Müşahede sırasında bize Nisanur'un kalbiyle ilgili ciddi bir problem olduğu söylendi. Daha sonra Ankara'dan bir ekip geldi. Burada ilk müdahaleyi yaptılar ve şimdi Ankara'ya götürüyorlar. Doktorlar sürekli kalbinin durduğunu ve 5 saat kalp masajı yaptıklarını söylediler. Çok zor bir süreç. Doktorlar filmlerde bile olmayan anlar geçirdiklerini söylediler. Biz de onların o hallerini görünce çok duygusal anlar yaşadık. Ben doktorların başındaki, yüzündeki o terlemeyi gördüm, sular içinde kalmışlardı. Belli ki çok zor anlar geçirmişlerdi. Allah'a binlerce şükürler olsun ki böyle hekimlerimiz var."



Olguz, doktorların ellerinden geleni yaptığını ve bundan sonra ailesi olarak kendilerini zor bir süreç beklediğini belirterek, "Nisanur'un Ankara'da kalp nakli olması gerekiyormuş. İnşallah aranan kalp bulunur." diye konuştu.