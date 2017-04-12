Doktorlar Beyin Kanaması Geçirdiğini Söylüyor"

İbrahim Erkal'ın iş ortağı Feyzullah Çelebi, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili, "Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz" dedi.



Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, evinin otoparkında baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili iş ortağı Feyzullah Çelebi'den bir açıklama geldi. Star TV ekranlarındaki 'Duymayan Kalmasın' programına telefonla bağlanan Çelebi, "Saat 01.00'de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30'da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış. Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşıyordu. Eşi, çocukları ve ailesi de hastanede" diye konuştu.



Erkal'ın kuzeni Hilmi Şahin ise, "İbrahim'in durumu çok kritik. Arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluştu. Yemek sonrası eve gidiyor. Otoparkta 45 dakika sonra baygın halde bulunuyor. Yüksek tansiyon hastasıydı. Beyin kanamasının nedeni yüksek tansiyon. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. 14 yıl sonra baba oldu. Çok heyecanlıydı" ifadelerini kullandı.



(İHA)