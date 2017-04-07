Doktora Götürmek İçin Otomobile Aldıkları Bahçıvan Ölünce Şoke Oldular

BODRUM'da, 37 yaşındaki Hande Orhun, yol kenarında nefes almakta güçlük çekerken gördüğü bahçıvan 57 yaşındaki Abidin Anagur'u, Aile Sağlığı Merkezi'ne götürmek için otomobiline aldı. Ancak Anagur'un yolda yaşamını yitirmesi üzerine sürücü Orhun ve yanındaki arkadaşı 48 yaşındaki Figen Uyanık şoka girdi. Savcının talimatıyla polis merkezinde ifadeleri alınan iki kadın, uzun süre kendilerine gelemedi.



Bodrum'daki bir sitede bahçıvan olarak çalışan Abidin Anagur dün saat 17.00 sıralarında Gerişaltı Mevkisi'nde fenalaştı. Nefes almakta zorlanan Anagur, 48 VD 963 plakalı otomobiliyle Bodrum yönüne giden takı tasarımcısı Hande Orhun ve yanındaki arkadaşı Rotary Bodrum Kulübü eski Başkanı Figen Uyanık tarafından fark edildi. İki arkadaş hemen durup, Anagur'u otomobile alarak 4 kilometre uzaklıktaki Yalıkavak 14 Nolu Fatma Meral Akın Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Orhun, burada Anagur'u otomobilden indirmek için Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık ekiplerinden yardım istedi. Otomobile gelen doktor ve sağlık ekipleri, Anagur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Anagur'un cebinden çıkan telefon numarasından Şükriye Anagur'a ulaşılıp, eşinin rahatsızlandığı söylenerek, Aile Sağlığı Merkezi'ne çağrıldı. Aile Sağlığı Merkezi'ne geldiğinde cenaze aracını gören Şükrüye Anagur, fenalaştı. Hemşirelerin yardımıyla Aile Sağlığı Merkezi'ne alınan Anagur'a, gerekli müdahale yapılıp müşahade altına alındı. Sağlık merkezine yetiştirmek istedikleri Abidin Anagur'un öldüğünü öğrenen otomobil sürücüsü Hande Orhun ve yanındaki arkadaşı Figen Uyanık ise uzun süre olayın şokunu üzerlerinden atamadı. Orhun ve Uyanık, savcının talimatıyla Yalıkavak Polis Merkezi'ne götürülüp, ifadelerine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.



Yolda gördükleri rahatsızlanmış bir kişiye yardım etmek isterken bu durumla karşılaştıklarını belirtip Figen Uyanık, "Ancak biz yine de insanlara her zaman yardım etmeye devam edeceğiz. Ölen kişiye Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük" dedi.



Kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirtilen Anagur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



- Muğla