Doktor ve Hastaları Aynı Sahnede

EFSUN YILMAZ - İzmir'de, sanatı rehabilitasyon aracı olarak kullanmayı amaçlayan aile hekimi Halil Başar Savacı, hastalarıyla tiyatro sahnesinde buluşuyor.



Bornova Çamdibi Aile Sağlığı Merkezinde görevli 29 yıllık doktor Savacı, hastalarıyla kurduğu iletişim ve onlara yönelik hazırladığı çalışmalarla kentte "sıra dışı hekim" olarak biliniyor.



Daha önce "Hastalara ilaç, çocuklara kitap" sloganıyla muayene odasının bir bölümünü kütüphaneye çeviren ve böylece tedavi ettiği çocukların okuma alışkanlığını artırmaya çalışan Halil Başar Savacı, kısa sürede 400 üye hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.



Tiyatro oyunu seyretmemiş çocuklar için bilet satın alan ve onları kendi imkanlarıyla kültür merkezlerine taşıyan Savacı, hasta-doktor ilişkisi açısından da farklı bir profil çiziyor.



Aile Hekimleri Derneği bünyesinde 9 hekimden oluşan tiyatro grubuna dahil olan Halil Başar Savacı, buradan elde ettiği tecrübeyi şimdi hastalarıyla paylaşıyor.



Kendi deyimiyle "sahne tozu" yutan Savacı, hastalarından tiyatroyla ilgilenenlerle mesai saatleri dışında provalar yapıyor, onların da yer aldığı yeni oyunları İzmir'deki kültür merkezleri ve tiyatro salonlarında sahneliyor.



Tiyatro oyununu seyreden bazı yönetmenlerden dizi ve film teklifleri de alan Halil Başar Savacı, şimdi de 5-15 yaş arası hastaları için yeni bir tiyatro grubu projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.



Sahne tozu heyecanı



Savacı, "hastaya bütüncül" yaklaşımın çok önemli olduğunu söyledi.



Hastanın fiziksel rahatsızlığının yanı sıra sosyal ve ruhsal problemleriyle ilgilenmeye çalıştığını ifade eden Halil Başar Savacı, sanatın "rehabilite edici" gücünü iyileşme sürecinde kullandığını aktardı.



Sanatın sadece hastalara değil doktorlara da iyi geldiğini vurgulayan Savacı, "Biz hekimler görev sırasında trafik kazaları gibi bazı üzücü ve sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hastalarla empati kurduğumuz zaman ciddi olarak etkileniyoruz. Bu anlamda sanat bizi başka yerlere götürüyor, çünkü sanat tam bir rehabilitasyon aracı." diye konuştu.



Halil Başar Savacı, 45 yaşındayken ilk kez tiyatro sahnesine çıktığını anlatarak, şöyle konuştu:



"Bu deneyimin 1-2 ile sınırlı kalacağını düşündüm ama sahne tozu heyecanını bizzat yaşadım ve adeta bağımlısı haline geldim. Meslektaşlarımla, William Shakespaere'in eserleri dahil birçok önemli oyunu sahneye koyduk. Hastalarımı oyunlara ücretsiz çağırdım. Sonra tiyatroyla ilgilenen bir hastamla 2 kişilik oyun hazırladık. Bu aslında 'Doktor ve Hastası Aynı Sahnede' isimli bir projeydi. Bunun dışında başka bir hastamla yine sahne aldık. Şimdi çocuklara yönelik bir çalışmam olacak. İnşallah 5-15 yaş arasındaki çocuklarla tiyatro gösterisi sunacağız."



Savacı'nın hastalarından Faruk Erkan ise muayene sırasında doktoru ile tiyatrodan konuşmaya başladıklarını ve sonra kendilerini tiyatro sahnesinde bulduklarını ifade etti.



Halil Başar Savacı'nın iyi bir doktor ve tiyatrocu olduğunu aktaran Erkan, "Kendisi bizim aile hekimimiz ve sağlık konusunda inanılmaz desteğini görüyoruz. Bunu yanında doktorumla aynı sahnede rol almak büyük bir mutluluk." dedi.