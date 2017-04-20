Doktor ve hasta aynı sahnede

Korneanın Sesi, göz doktoru, hasta ve kornea bağışçılarından oluşuyor



İZMİR - İzmir'de kurulan Korneanın Sesi adlı müzik grubu, kornea nakli yapan göz doktoru, kornea nakli ile yüzde 3'lük görme yetisine kavuşan hastası ve kornea bağışçılarından oluşuyor. Korneanın Sesi, verdikleri konserlerle kornea nakli için farkındalık oluşturuyor.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde göz doktoru olarak görev yapan Prof. Dr. Sait Eğrilmez, uzun yıllar müzisyenlik yapan görme engelli TRT Ses Yarışması Türkiye birincisi Cem Cansız'a kornea nakli yaptı. Cansız, nakilin ardından yüzde 3'lük görme yetisine kavuştu. Aşık Veysel'e olan hayranlığı nedeniyle çocukluk yıllarında göz doktoru olmaya karar veren ve Cansız'ı kendi döneminin Aşık Veysel'i olarak nitelendiren Eğrilmez ve Cansız, bu hasta-doktor ilişkisini sahneye taşımaya karar verdi. Kurdukları müzik grubu ile kornea nakli için farkındalık oluşturmayı amaçlayan ikiliye, daha sonra Türkiye'de korneasını bağışlayan ikinci görme engelli olan Mazlum Acar ve yine kornea bağışçısı Ersin İşitmez dahil oldu. Verdikleri konserlerle kornea nakline dikkat çeken Korneanın Sesi grubunun repertuvarlarının en büyük bölümü ise Aşık Veysel'in türkülerinden oluşuyor.

"Benim döneminin Aşık Veysel'i"

8 yaşındayken babası tarafından hediye edilen Aşık Veysel-Dostlar Beni Hatırlasın kitabını okuduktan sonra göz doktoru olmaya karar verdiğini belirten Prof. Dr. Sait Eğrilmez, ameliyat ettiği Cem Cansız ile tanışma hikeyesini şu sözlerle anlattı: "Göz doktorluğu yaparken sahnede bir genci solo yaparken gördüm. Sesi çok güzeldi. Kulise gittim ve görme sorunu olduğunu öğrendim. Kornea nakli ile görebileceğini tespit ettik. Kendisi söz yazan, beste yapan ve enstürman çalan bir görme engelliydi. Cem Cansız'ı benim dönemimin Aşık Veysel'i olarak gördüm ve ona kornea nakli yaptık. Yüzde 3 oranında görmeye başladı. Artık yemeğini kendi kendine yiyebiliyor. Yardımsız yürüyor. Aşık Veysel'e yetişemedim ama bir başka Aşık Veysel'e ışık oldum diye sevinirken bu ortak paydadan bir grup çıkarttık. 'Kornea nakli yapan hekim ve nakil olan hasta birleşelim ve müzik grubu ile farkındalık oluşturalım' dedik."

Gruba kornea bağışçıları da dahil oldu

İki kişiyle başladıkları müzik grubunun daha sonra büyüdüğünü belirten Eğrilmez, "Biz grubu kurduktan sonra kornealarını bağışlayan güzel insanlar grubumuza dahil oldu. O insanlardan biri görme engelli Eyüp Sultan Aylar'dı. 'Kornea nakli olsam görür müyüm?' diye gelen bir hastamdı. Ancak kornea nakli olsa da göremeyecekti. Korneasında değil, retinasındaki sorun nedeniyle göremiyordu. 'Sen kornea nakli olsan da göremezsin ama kornealarını bağışlarsan başkaları görebilir' dedim ve Türkiye tarihinde bir ilk oldu. Eyüp Sultan Aylar, Türkiye'de görme engelli olup da kornealarını bağışlayan ilk kişi oldu. Kendisi bir süre grubumuzda çaldı ve daha sonra şehir değiştirdi. Onun ardından görme engelli kornea bağışçısı müzisyen Mazlum Acar ve yine kornea bağışçısı Ersin İşitmez grubumuza dahil oldu" dedi.

"Görmeyi öğrenmişsin ama görmezden gelmeyi de öğreneceksin"

Eğrilmez, hem grup arkadaşı hem de hastası Cem Cansız ile yaşadıkları anıları da, "Kornea naklinden sonra Cem'in gözlerini açtığımız an çok özel bir andı. Bana dönüp 'hocam senin saçının önü kelmiş' dedi. Bu, teşekkür niteliğinde gördüğünün kanıtıydı. 'Hocam sanırım kusur işledim. 30 sene hiç görmedim, ben sonradan görme mi oluyorum?' dedi. Ben de 'Bu dediğini sonradan görmeliğine veriyorum. Görmeyi öğrenmişsin ama bundan sonra görmezden gelmeyi de öğreneceksin' dedim" diye esprili bir dille anlattı.

"Doku uyumu ve beyin ölümü gerektirmiyor"

Kornea bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Eğrilmez, "Türkiye'de insanların sadece yüzde 1'i kornealarını bağışlasa, kimse bir saniye bile kornea nakli beklemez. Kornea nakli, doku uyumu gerektirmez. Beyin ölümü gibi özel şart da gerektirmez. Kornea, görünmeyen bir dokudur. Gözün alınmadığı, sadece gözün önündeki saydam ve yarım milimetrelik bir tabakanın alındığı bir nakildir" diye konuştu.

"Kornea nakli ile ışığa kavuştum"

Kornea naklinin ardından yüzde 3'lük görme yetisine kavuşan Cem Cansız, "Korna nakli ile ışığa kavuşmuş bir görme engelliyim. Kurduğumuz grup ile farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kornea bekleyen insan sayısı 5 binden 2 bin 700'e düşmüş ise bu hedefi yarıladığımız anlamına geliyor" derken, Mazlum Acar ise, "Ben kornea nakli olsam da göremem ama kornealarımı bağışladıktan sonra başka görme engellilere ışık olursam ne mutlu bana" dedi. Grubun diğer üyesi Ersin İşitmez de, kendisinin de kornea bağışçısı olduğunu belirterek kornea nakline dikkat çekti.

Korneanın Sesi grubunda; bağlama ve vokalde Prof. Dr. Sait Eğrilmez, Cem Cansız ve Mazlum Acar, gitarda ise kimya öğretmeni Ersin İşitmez yer alıyor.