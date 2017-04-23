Doktor Kokoreç
Romatizma, otizm gibi hastalıkların ana nedeni bağırsak florasının bozulması. İşte bu florayı tamir eden yiyecek kokoreç...
Romatizma, otizm gibi hastalıkların ana nedeni bağırsak florasının bozulması. İşte bu florayı tamir eden yiyecek kokoreç...
Kaynak: Dunya.com
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