Doktor İntiharında Polis Memuruna Tecavüz Suçlaması

Radyoloji uzmanı doktor B.G.'nin ölümünün ardından, silah zoruyla tecavüze uğradığı ihtimali çıktı. B.G.'nin annesi savcılığa başvurarak, oğluna, ev sahibi O.E.'nin tecavüz ettiğini ileri sürdü. Kanıt olarak da oğlunun, intiharından önce kaydettiği telefon çekimini ve el yazması notunu sundu.

"EN DEĞERLİ ŞEYİMİ ELİMDEN ALDI"

B.G. bu kayıtta "İnsanları çok seviyordum. Ta ki Adana'ya gelip o iğrenç insanla karşılaşıncaya kadar. Benim en değerleri şeyimi elimden aldı" dediği, notta "O.E. bana silah zoruyla yaptığın iğrenç şey için seni asla affetmeyeceğim" yazdığı belirlendi. O.E.'ye 'nitelikli cinsel istismar ve tehdit' suçlamalarıyla dava açıldı.

B.G. adlı 27 yaşındaki radyoloji uzmanı, 2014'te Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Balcalı Devlet Hastanesi'ne atandı. Bu şehirde 15 Ocak 2015'te, polislikten ihraç edilen 48 yaşındaki O.E.'nin dairesini kiraladı. Bir süre sonra psikolojisi bozulan B.G. istifa ederek, Adana'dan ayrıldı. Ancak O.E. ile ödediği kiranın iadesi yüzünden sorun yaşadı. İstanbul'a dönen B.G., 7 Mayıs 2015'te kayıplara karıştı. Bir gün sonra Kırklareli'nin Vize'deki Kıyıköy yolu üzerinde bir meşe ağacına asılı vaziyette bulundu.

VİDEO ÇEKİP NOT BIRAKTI

Doktorun annesi S.G., 13 Temmuz 2015'te savcılığa başvurarak, "Oğlum B. intihardan bir hafta önce bana makatındaki çatlak izlerini gösterdi. Ne olduğunu sordum. Susarak yanımdan ayrıldı. İntiharından bir gün önce bana bu izleri O.E.'nin yaptığını söyledi" diye ifade verdi. Ardından B.G.'nin eşyaları arasında intiharından önce kaleme aldığı bir notu ve intihar ettiği gün telefonuyla yaptığı çekimi mahkemeye sundu.

"BANA SİLAH ZORUYLA YAPTIĞIN İĞRENÇ ŞEYİ ASLA AFFETMEYECEĞİM"

B.G.'nin elinden çıktığı tespit edilen "Elveda dünya" başlıklı notta şöyle deniyor: "Her şey başıma doktor olduğum için, radyolog olarak atanıp Adana'ya gittiğim için geldi. O.E. bana silah zoruyla yaptığın iğrenç şey için seni asla affetmeyeceğim. Artık öldüğüme göre rahatça söyleyebilirim. 'Eğer herhangi birine söylersen seni öldürürüm' demiştin. Zaten artık ölüyüm. İnsanlara olan nefretim daha da büyümeden bu dünyadan ayrılıyorum."

B.G., ölümünden önce telefonuna kaydettiği son konuşma kaydında şunları söylüyor: "Bu bir intihar videosu. Çünkü başka çarem kalmadı... Mesleğime çok severek başladım. Bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama insanları çok seviyordum. Ta ki Adana'ya gelip o iğrenç insanla karşılaşıncaya kadar. Benim en değerli şeyimi elimden aldı. Yaptığı şeyi buradan söylemeyeceğim tabii ki. Ama insanlara olan sevgim bitti. Hatta insanlardan nefret ediyorum diyebilirim."

O.E: HABERİM YOK

O.E. ifadesinde, B.G.'yi evi kiralarken gördüğünü ve daha sonra Antalya'ya taşındığını anlattı. B.G.'nin evi boşalttığından bile haberdar olmadığını kaydeden O.E., iftira atıldığını savunarak, hakkındaki suçlamaları reddetti. Ancak B.G.'nin telefonuna 15 Şubat 2015'te O.E. tarafından "Beni unutma B.'m" şeklinde mesaj atıldığı anlaşıldı. O.E. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yedi yıldan 12 yıla ve 'silahla tehdit' suçundan da iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

O.E.'nin hakaret, tehdit ve yaralama suçlarından sabıka kaydı olduğu anlaşıldı. Mahkeme, O.E.'nin belirtilen tarihlerde, iddia ettiği gibi Antalya'da mı, yoksa Adana'da mı olduğunun belirlenmesi; cep telefonunun B.G. ile aynı noktadan sinyal verip vermediğinin tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İleteşim Kurum Başkanlığı'na yazı yazdı. Bir sonraki duruşma 2 Mayıs 2017'ye bırakıldı.