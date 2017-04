Doktor Fobisini "Doktorculuk" Oynayarak Aşıyorlar

ZAFER GÖDER - Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde oluşturulan "Yarınlarımızın doktorları" ismi verilen çocuk oyun odası, minik hastalara adeta "doktor fobisi"ni unutturuyor.



Hastane başhekimliğince, çocukların "doktor korkusu"nun önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında hastanenin çocuk polikliniklerinin bulunduğu ünitesine özel oyun odası hazırlandı.



Oyun odasına, minik bir sedye yerleştirerek çocuklar için özel hazırlanan doktor önlükleri koyan hastane yetkilileri, çocukların oynayabilmesi için de sağlık sektöründe kullanılan iğne, ateş ölçer, steteskop, makas gibi malzemelerin oyuncaklarını da temin etti.



Hastaneye muayene olmak için gelen çocuklar, aileleriyle kendileri için oluşturulan odaya girerek "doktorculuk" oynuyor.



Doktor önlüklerini giyen minik hastalar, boyunlarına astıkları steteskoplarla arkadaşlarının sırtını dinliyor ayrıca temsili olarak iğne yapıyor. Oyun odasında hem hastane hem doktor korkusunu unutan çocuklar, muayene oluncaya kadar eğlenceli zaman geçiriyor.



Anne ve babalar, çocuklarının hastane ve doktor fobisinden uzaklaşmalarına katkı sağlayan bu odada zaman zaman yavrularının oyunlarına eşlik etmeyi de ihmal etmiyor.



"Çocuklar burayı kendi evleri gibi hissetsin istiyoruz"



Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Emin Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her çocuğun mutlaka bir şekilde doktor korkusu yaşadığını anlattı.



Herkesin küçüklüğünde bunu yaşadığını vurgulayan Demirkol, "Biz de çocuk doktoruna muayene olmaya geldiğimizde veya çocuklarımızı getirdiğimizde ciddi bir doktor ve hastane fobisiyle karşı karşıya kaldık. Muayene olmakta zorlanma, doktorun odasına girmek istememe, içeride ağlama gibi sorunlarla her anne baba karşılaşıyor. Biz doktor fobisi olmadan hem aileler hem de çocuklar burayı kendi evleri gibi hissetsin istiyoruz." şeklinde konuştu.



Çocukları ile hastaneye gelen ailelerin buradan mutlu ayrılmasını istediklerini belirten Demirkol, bunun için doktorculuk odasının olmasını istediklerini dile getirdi.



"Geleceğimizin doktorları bizleri muayene ediyor"



Demirkol, bunun için her türlü hazırlıkları yaparak tıbbi cihazların oyuncaklarını edindiklerini aktararak, "Burada bizim sekreter sorumlumuz da çocuklarla ilgileniyor. Doktorlarımız ve hemşire arkadaşlarımız da müsait olduklarında buraya geliyorlar. Böylelikle geleceğimizin doktorları bizleri muayene ediyorlar." dedi.



Muayene olmak için hastaneye gelen çocukların bu odada hem oyun oynadıklarını hem de doktor fobisini yendiklerine işaret eden Demirkol, "Hem de bilinç altlarında gelecekle ilgili bir hayal oluşmuş oluyor. Bu oyun odasında sağlık sektörünü seven yeni nesillerimiz oluşsun istiyoruz. Hem de bu sıkıntılı muayene sürecini en güzel şekilde atlatsınlar istiyoruz. Hem ailelerden hem de çocuklarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.



Hastaneye gelerek 5 yaşındaki oğlu Ömer Akfidan'ı muayene ettirmek isteyen Bahire Akfidan (38) ise bu odanın çocuklarının eğlenmesi adına çok güzel olduğunu söyledi.



Daha önce çocukların hastane koridorlarında beklemek istemediğini dile getiren Akfidan, "Doktordan korkuyordu. Şimdi daha güzel. Oyunlar oynuyorlar. Doktordan korkmuyorlar. Ne olduğunu anlıyorlar. Eğlence onlar için güzel. Çocuğum daha önce hastaneden korkuyordu ama şimdi korkmuyor. Aklı burada oluyor. Oynuyor. Aklından korku gidiyor. Doktora geldiğini hatırlamıyor. Çok güzel biz beğendik oyun odasını." diye konuştu.



"Yarınlarımızın doktorları" oyun odasında doktor önlüğü giyip steteskop takarak birbirlerini muayene ederek gönüllerince oynayan minik hastalar da doktorlardan artık korkmadıklarını ve büyüyünce doktor olmak istediklerini dile getirdi.