Dokap, Niksar'da Tanıtıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon'dan oluşan bölge illerinin kalkınmasına hız vermek amacıyla kurulan ve 7 Eylül 2016 tarihinde Tokat'ın da katıldığı DOKAP proje tanıtımı Niksar'da yapıldı.



Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Tokat Valiliği Proje Koordinasyon Birimi Uzmanı İlhan Yarar, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) projesi hakkında bilgiler verdi.



DOKAP idaresinin faaliyet ve çalışmalarını anlatan Yarar, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görevlerini de anlatarak, "Bölgenin kalkınması için eylem planı hazırlamak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, bölgede yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek, bölgedeki gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkanlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak, mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, mali ve teknik destek sağlamak, Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır" dedi.



DOKAP eylem planını katılımcılarla paylaşan Yarar, "Turizm ve çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma, alt yapı ve kentsel gelişme, sosyal gelişme ve yerel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi olmak üzere 5 ana eksen, 20 alt eksen, 128 ana eylem ve 325 alt bilgilerden oluşmaktadır" diye konuştu.



Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.



Bilgilendirme toplantısına İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Kamu Kurum ve kuruluşları, özel kuruluşların yöneticileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire müdürleri ve ilgililer katıldı. - TOKAT