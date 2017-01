Doha'daki Fuar Türkiye-Katar Ticaretini Katlayacak"

Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Türkiye ve Katar'ın ticaret hacmini 700 milyon dolardan 1,5 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirterek, "Katar şu anda fırsatlarla dolu ve karar vericiler taahhüt işlerinden Türkiye'nin, Türk şirketlerinin en yüksek payı almasını istiyorlar." dedi.



Kurt, 18-20 Nisan 2017'de Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek EXPO Turkey by Qatar Genel Ticaret Fuarının tanıtımında iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ve fuara dair bilgi verdi.



Katar'ın 2005'ten 2015'in sonuna kadar çeşitli ülkelere 324 milyar dolar yatırım yaptığını ifade eden Kurt, "Katar'ı 2017 yılının fırsatı olarak görüyoruz. Baktığımız zaman Katar son 10 yılda Türkiye'ye 19 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirdi. Ülke en fazla yatırımı 35 milyar dolarla Fransa'ya yaptı, 2. İngiltere, 3. Almanya, 4. Türkiye ve 5. ABD… Şu anda Türkiye iyi bir sırada ama hedefimiz Türkiye'nin kısa vadede yerini yükseltmesi, Fransa'nın yerini alması." diye konuştu.



Katarlıların Türk halkına gerçek anlamda dost ve kardeş olduğunu belirten Kurt, kendisinin Katarlı dostlarının Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Türkiye'ye destek olmak için 14 aileyle Türkiye'ye geldiği örneğini verdi.



Katarlıların gerçek anlamda dost olduğunu vurgulayan Kurt, Katarlı yatırımcıların ticaret söz konusu olunca ince eleyip sık dokuduğunu aktardı.



Kurt, "Katarlılarla ticaret için masaya oturduğunuzda dünyanın en iyi tüccarlarıyla karşı karşıyasınız demektir. Katar'ın bir sloganı var; Katar en iyisini hak ediyor. Haliyle her alanda kaliteli malzemeyi ve hizmeti kullanmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.



- "Lüks mobilya grubu Katar'da ilgi gören alan"



Katarlı yatırımcıların Türkiye'de silahlı teçhizat üretilen bir Türk şirketine, bir TV yayıncılığı şirketine, bir finans sektörü şirketine ve çok sayıda gayrimenkul projesine ortak olduğunu anımsatan Kurt, şöyle konuştu:



"Katarlı yatırımcı pek çok sektörde hali hazırda Türkiye'de var. Bireysel anlamda ise İstanbul'a, Bursa'ya, Trabzon'a yatırım yapıyorlar. Katarlıları zengin Arap formatından ayırmak lazım. Katar'ın nüfusu 2 milyon civarında ve son derece eğitimli insanlar.



Katar'a sürekli gidip gelen, orada dostları olan biri olarak söylüyorum, Katar şu anda fırsatlarla dolu ve karar vericiler taahhüt işlerinden Türkiye'nin, Türk şirketlerinin en yüksek payı almasını istiyor.



Hızlı yol alabileceğimiz alanlar yapı endüstrisi ve mobilya ihracatı. Lüks mobilya grubu Katar'da ilgi gören bir alan."



- EXPO Turkey by Qatar Genel Ticaret Fuarı



Kurt, kişi başına düşen milli gelirde dünyanın en zengin ülkesi olan Katar'la iş birliğini artıracaklarını belirterek, "Expo Turkey by Qatar'ın gerek Türkiye Katar ekonomik ilişkileri açısından gerekse bölgede faaliyet gösteren yatırımcılar için çok etkili bir fuar olacak.Türkiye ve Katar'ın ticaret hacmi şu anda 700 milyon dolar seviyesinde. Hedefimiz bu hacmi ikiye katlayarak 1,5 milyar dolar seviyesine çıkarmak." dedi.



Katar'ın en büyük fuarı olması hedeflenen etkinlikte yalnızca Türk firmaların yer alacağını belirten Kurt, "Amacımız Türk şirket ve hizmetlerinin Katarlılara, Körfez ülkelerine ve bölgeye anlatılmasıdır." dedi.



- "MENA bölgesi yatırımcılarının ilgi göstermesini bekliyoruz"



Fuarda, iki ülke arasında ticari ilişkilerin artırılarak sürdürülebilir kılınmasının, ortak iş birliğiyle üçüncü ülkelerde yatırım ve iş geliştirme imkanlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini yineleyen Kurt, şöyle devam etti:



"Katar'ın 2022 Dünya Kupasına da ev sahipliği yapması vesilesiyle EXPO Turkey by Qatar'da Türkiye inşaat-konut sektörünün de ağırlıklı olarak yer alması bekleniyor. 18-20 Nisan 2017'de gerçekleştireceğimiz fuara sadece iki ülkeden değil, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan MENA bölgesi yatırımcıları ve uluslararası arenadan yatırımcıların yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz.



Medyacity olarak Katar Vakfına bağlı Qatar National Convention Center ile organize ettiğimiz fuarda, Türkiye ve Katar'dan üst düzey devlet temsilcileri de hazır bulunarak destek verecek. İkili iş ve devlet görüşmeleri gerçekleştirilecek, ortaklıklar kurulacak."