Doha'da "Hoca Ahmet Yesevi'yi Anlamak" Konferansı

Katar'da faaliyet gösteren Doha Yunus Emre Enstitüsünde, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı "Hoca Ahmet Yesevi'yi Anlamak" konferansı yapıldı.



Doha Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Aykaç konferansın açılış konuşmasında davetlerini kırmayarak Türkiye'den bu konferans için gelen Prof. Dr. Musa Yıldız'a, Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili çalışmalarından ötürü teşekkür ederek sözlerine başladı. Hoca Ahmet Yesevi'nin Türk Dünyası açısından önemine değinen Dr. Mehmet Aykaç, konunun uzmanlarından biri olan Musa Yıldız'ı başka projelerde de Doha Yunus Emre Enstitüsünde görmeyi temenni ettiğini belirtti.



"Hoca Ahmet Yesevi Anlamak" konferansına konuşmacı olarak katılan Musa Yıldız konuşmasında, Hoca Ahmet Yesevi'yi ve eserlerini anlatarak, Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'da milliyetimizi ve Müslümanlığımızı muhafaza etmemizde büyük katkı sağladığını ifade etti. 2016-2017 sezonunun UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan edildiğini kaydeden Yıldız, bu vesileyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Ahmet Yesevi'yle ilgili programlara katıldıklarını söyledi.



"Bugün hem ülkemizin hem de dünyanın büyüklerimizin eserlerine ve fikirlerine çok ihtiyaç var"



Programda Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatını ele alan, Yıldız, şunları dile getirdi:



"Bugün burada çok önemli bir büyüğümüz Hoca Ahmet Yesevi'yi konuşacağız. Biz uzun yıllardan beri hep anma programları yaptık. Biraz anlama boyutunu ihmal ettik. Doha Yunus Emre Enstitüsünde de düzenlenen bu programda Hoca Ahmet Yesevi'yi anlamak başlığının verilmesi çok anlamlı oldu. İnşallah bundan sonra bu değerli büyüklerimizi anlamaya hatta onları anlatma boyutuna geçeriz ve onların eserleri ülkemizde daha çok tanınmış olur. Çünkü bugün hem ülkemizin hem de dünyanın geldiği bu süreçte değerli büyüklerimizin eserlerine ve fikirlerine çok ihtiyaç var. "



"Kainat boşluk kabul etmez"



Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatını ve en büyük eseri olan Divan-ı Hikmet'i de anlatan Yıldız, Türk coğrafyasının Asya'dan Avrupa'nın ortalarına kadar geniş bir alanı kapsadığını belirterek, "Bizler en başında eğitimciler ve ülkeye yön veren idareciler olarak, çocuklarımızın arasından yeni Ahmet Yesevi'ler Yunus Emre'ler çıkartmalıyız. Onlara geçmişteki yaşamış büyük isimleri iyi öğretmeli ve anlatmalıyız. Çünkü kainat boşluk kabul etmez. Türkler büyük işler başarmış bir millettir ve bizler atalarımızın izinden giderek bizden sonrakilere iyi eserler bırakmalıyız" dedi.



Yıldız, Türkistan'da bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin yapılışı ve tarihsel süreci ile Ahmet Yesevi Üniversitesi hakkında da katılımcılara bilgi verdi.



Programın sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Yıldız, Doha Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Aykaç'a davetleri için teşekkür etti ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Heyet Başkanlığı yayınlarından 'Divan-ı Hikmet' kitabını hediye etti. - ANKARA