Doğuştan Kas Hastası Seçmen Tekerlekli Sandalyesi ile Oy Kullanmaya Gitti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, doğuştan kas hastası olan 50 yaşındaki Ali Akça, tekerlekli sandalyesi ile sandık başına gitti.



Türkiye'nin yeni yönetim sisteminin oylandığı halk oylamasının başlamasıyla birlikte 7'den 70'e her kesimden insan sandık başına gitmeye başladı. 50 yaşında olan ve ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, doğuştan kas hastası olan Ali Akça'da sandık başına gidenler arasındaydı. Gazipaşa Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmeti Biriminden destek alan Ali Akça, sabah saatlerinde Kahyalar mahallesindeki evinden alınarak Burhan İlk-Ortaokuluna götürülerek oyunun kullanması sağlandı. Oyunu kullandığı için son derece mutlu olan Akça, "Ben bu halimle oy kullanmaya geldiysem, herkes vatandaşlık görevini yaparak oy kullanmaya gelmeli" dedi.



Gazipaşa Devlet Hastanesi Dahiliye servisinde yatmakta olan 87 yaşındaki Ali Utku ise hastane yönetimine ricada bulunarak kendisini sandık başına götürmelerini istedi. Utku'yu ziyaret eden hastane yönetimi, hazır olması halinde kendisini oy kullanmaya götüreceklerini söyledi.



Konu hakkında açıklama yapan Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Şebnem Çelik, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen tüm hastalara ellerindeki tüm imkanlarla hizmet verdiklerini belirterek, "Evde bakım hizmeti alan 15 ve yatarak tedavi gören 7 kişi olmak üzere bugün 22 hastamızı sandık başın götürerek oylarını kullanmalarını sağladık. Tüm ekibime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA