Doğuş'un Yeni Hedefi Hindistan

Afrika-Orta Asya-Ortadoğu üçgeninde başarılı işlere imza atan Türk inşaat şirketleri sınırlarını Asya'nın güneyine doğru genişletiyor.
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