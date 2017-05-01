Doğuş'un Yeni Hedefi Hindistan

Afrika-Orta Asya-Ortadoğu üçgeninde başarılı işlere imza atan Türk inşaat şirketleri sınırlarını Asya'nın güneyine doğru genişletiyor.

Doğuş'un Yeni Hedefi Hindistan

Afrika-Orta Asya-Ortadoğu üçgeninde başarılı işlere imza atan Türk inşaat şirketleri sınırlarını Asya'nın güneyine doğru genişletiyor.

Kaynak: Dunya.com

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