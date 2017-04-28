Doğunun "Minyatür Antarktika"Sı

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden ve önemli sulak alanlarından Doğu Anadolu'daki 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, kışın tamamen donan yüzeyindeki buzların kırılmasıyla "minyatür Antarktika"yı andıran görünümü ile ziyaretçilerini cezbediyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğal güzelliği bakımından saklı cennetlerinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Balık Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceyi bulması sebebiyle kış boyunca yüzeyi tamamen buzla kaplı nadir göller arasında yer alıyor.



Havaların ısınmasıyla buzlarının erimeye başlayan ve yüzeyi parçalanan buz kütleleriyle kaplı olan Balık Gölü, "minyatür Antarktika" izlenimi veren görünümü ile ziyaretçi akınına uğruyor.



Özellikle bölgeye gelen dağcılar ile fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alan göl, bölgede havaların ısındığı bu günlerde ailece piknik yapmak isteyen vatandaşlar ile fotoğraf sanatçılarını ağırlıyor.



Gölün yanındaki Bezirhane köyüne bağlı Samanlı mezrasında oturan Ercan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek rakımda olması ve zorlu kış koşulları sebebiyle köylülerin kışın şehirde yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.



Yazın ise havaların ısınmasıyla köye dönüşlerin başladığını dile getiren Yıldız, "Kışın köyümüzde yaklaşık 12 hane aile kalır. Ekonomik durumu iyi olanlar kışı büyükşehirlerde geçirir. Yazın ise köye geri dönüşler başlar ve nüfus 40 haneyi geçer. Bizim durumumuz iyi olmadığı için yaz kış köyde kalıyoruz." dedi.



"Göldeki buzlar 2 hafta sonra tamamen eriyecek"



Ercan Yıldız, Balık Gölü'nün de kış boyunca ve bahar aylarının ilk döneminde buzla kaplı olduğunu ifade ederek, "Göl yüzeyindeki buzullar erimeye başladı. Yaklaşık iki hafta sonra buzlar tamamen eriyecek." diye konuştu.



Köylülerden Mustafa Yıldız da gölün her mevsim ziyaretçi ağırladığını, yazın şehrin gürültüsü ile stresinden kaçanların uğrak yeri olduğunu anlatarak, "Özellikle mayıs ve haziran aylarında bölgeye çevre şehirlerden gelen vatandaşlar göl çevresinde piknik yapıp güzel vakit geçiriyor." dedi.



Gölde yaşayan alabalığın da ünlü olduğunu ve kilosunun 50 liraya kadar satıldığını belirten Yıldız, gölde aynalı sazan da bulunduğunu ifade etti.