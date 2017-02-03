Rize'de, yeni doğum yapmış keçiyi sırtına alan, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan karla kaplı dik yolda evine ulaşmaya çalışırken fotoğrafı çekilen 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin'e İkizdere İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü'nde DHA Muhabiri Muhammet KAÇAR ulaştı.
Görüntü dökümü
--------------
-Karla kaplı yoldan görüntüler
-İş makinalerinin yolu açma çalışması
-DHA Muhabiri Muhammet KAÇAR'ın anonslar
Yağcılar Köyü'nden görüntü
-Hamdu Sena'nın evinden görüntü
-Hamdu Sena ve köpeğinin görüntüsü
-Hamdu Sena'nın açıklamaları
-Hamdu Sena'nı türkü söylemesi
-Hamdu Sena'nın keçilerle görüntüsü
-Sırtındaki keçiden görüntüler
-detaylar
Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR / RİZE
=======================================
Doğum Yapmış Keçiyi Sırtına Alan Hamdu Sena'ya Dha Ekibi Ulaştı (1)
Rize'de, yeni doğum yapmış keçiyi sırtına alan, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan karla kaplı dik yolda evine ulaşmaya çalışırken fotoğrafı çekilen 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin'e İkizdere İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü'nde DHA Muhabiri...
Rize'de, yeni doğum yapmış keçiyi sırtına alan, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan karla kaplı dik yolda evine ulaşmaya çalışırken fotoğrafı çekilen 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin'e İkizdere İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü'nde DHA Muhabiri Muhammet KAÇAR ulaştı.