Doğum Yapan Annelere Lohusa Şerbeti İkramı

Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Besni Devlet Hastanesinde yeni bir uygulama başlatarak, doğum yapan annelere lohusa şerbeti ikram ediliyor.



Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan proje ile doğum yapan annelere lohusa şerbeti uygulaması başlattı. Uygulama ilk olarak Besni Devlet Hastanesinde hayata geçirildi.



Besni Devlet Hastanesi yöneticileri doğum yapan anneleri ve hayata gözlerini yeni açan bebekleri ziyaret edip, annelere ve yakınlarına lohusa şerbeti ikram etti.



Adıyaman KHB yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Geleneğimizde de yeri olan lohusa şerbeti anne sütünün artmasını sağlayarak hem annenin hem de bebeğin rahat bir süreç geçirmesine yardımcı oluyor. Her hasta için özel hazırlanarak ikram ediliyor. Anne ve yakınlarının bu çalışmamızı mutluluk ve memnuniyetle karşılamaları ve yüzlerindeki tebessüm memnuniyetimizi arttırdı" dedi. - ADIYAMAN