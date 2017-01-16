Doğum Sonrası Depresyon Yaşayan Kadının Paylaştığı Poz Fenomen Oldu

Amerika'nın Florida eyaletinin Fort Lauderdale ilçesinde yaşayan Alexandra Kilmurray, ikinci çocuğunun doğumundan 18 ay sonra kırışıklar içindeki karnını ve bebeğini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Genç kadın, anne olmanın acı bir bedeli olmasına rağmen buna değdiğini belirten ifadeler kullandı. Alexandra, aynaya baktığında ağlamamayı başarmasının 18 ayı bulduğunu söyledi. Genç anne, uzun ve zorlu bir doğum sonrası dönem geçirdiğini, bu süreçte sıkıntılar karşısında edindiği tecrübeleri diğer anne adaylarıyla paylaşmak istediğini dile getirdi. Alexandra karşılaştığı zorluklardan edindiği bilgileri, doğum sonrası sendromu yaşayan ve her sabah çocukları için kalkan başka annelere yardım etmek için kullanmak istediğini ifade etti.

Instagram paylaşımında anne olmanın karanlık yönlerinin de olabileceği gerçeğini anlamanın önemini belirten Alexandra: "Biliyorum, birçok insan neden bu kadın bu fotoğrafı paylaştı diye düşünecek fakat bu pozu çekmek benim 18 ayımı aldı. Aynaya baktığımda ağlamamak 18 ayımı aldı. 18 ayın sonunda kendimi tekrar güzel hissettim. Hiç kimse sizi anneliğin ve hamileliğin karanlık tarafı hakkında uyarmıyor. Anne olduktan sonra fiziksel ve düşünce yapısı olarak ne kadar değişebileceğiniz konusunda kimse size ipucu vermiyor. Benim için uzun ve zorlu bir doğum sonrası süreci oldu. İlk oğlumun doğumundan sonraki 18 ay boyunca ve 5 ay da ikinci oğlumun doğumundan sonra, en nihayetinde ışığı görebilecekmişim gibi sandım ve bu bana gerçekten harika hissettirdi." ifadelerini satırlara döktü.

Alexandra iletisinin devamında: "Selam olsun o annelere ki, doğum sonrası depresyon yaşamalarına rağmen her sabah çocukları için kalkıyorlar. Selam olsun, ciltlerindeki mükemmel bebeklerinin doğumundan kalan o izlere bakıp ağlayan o annelere. Yaşasın annelik, bunun da geçip gideceğini bilmek ve her şey daha iyi olacak." cümleleriyle duygularını iletisine aktardı. Alexandra'nın bu duygu yüklü ve yüreklendirici mesajına, doğum sonrası depresyon yaşayan ve benzer tecrübelere sahip kişilerden çok sayıda destek yorumları geldi.