Doğum Sancısı Başlayınca Hastaneye Paletli Araç Sayesinde Yetiştirildi

Ardahan'da, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı yolu kapanan mezraada doğum sancısı başlayan kadının hastaneye yetiştirilmesi için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 112 acil ekipleri adeta seferber oldu.



Kent merkezine bağlı Nebioğlu köyü mezrasındaki yaşayan 26 yaşındaki Tuğçe Mavzer'in doğum sancısı başladı.



Bölgede gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren yoğun kar yağışı nedeniyle mezranın yolu kapalı olduğu için genç kadının yakınları yetkililerden yardım istedi.



Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne ait paletli bir kurtarma aracı ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir ambulans bölgeye gönderildi.



Yolun kar dolayısıyla kapalı olması sebebiyle AFAD'ın paletli kurtarma aracıyla mezradan alınıp köy merkezine getirilen Mavzer, burada ambulansa alındı.



Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Mavzer, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Kentte, kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapanan 38 köy yolunun ulaşıma açılması için iş makinesi desteğindeki ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.