Doğum Gününü Belediye Çalışanları ile Kutladı

Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu 54. yaş gününü belediye çalışanları ile kutladı.



Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu için düzenlenen süpriz doğum günü kutlamasına ailesi, meclis üyeleri ve belediye personeli katıldı. Sağıroğlu, "Böyle bir organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hatırlanmak, hediyeleşmek güzeldir. Personelimizle sık sık bir araya geliyor, onların mutluluklarına da şahit oluyoruz. Bir araya gelişlerimiz birliğimizin ve beraberliğimizin gelişmesine de katkı sağlıyor. Yeni yaşımda yüce rabbim bizlere vatandaşıma hayırlı hizmetler etmeyi nasip eylesin. Bundan önceki süreçte ilçemiz için çok güzel hizmetler yaptık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da büyük projelere güzel hizmetlere birlikte imza atacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON